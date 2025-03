Milan, ancora aperto il casting per il DS: le novità

Ancora aperto il casting per il ruolo di DS del Milan: novità sui possibili profili scelti dai rossoneri.

Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e la decisione sarà influenzata da diverse correnti all’interno del club.

Giorgio Furlani, rappresentante della parte legata al fondo Elliott, avrà un ruolo determinante nella selezione di questa figura così importante.

Nei prossimi giorni incontrerà diversi candidati, tra cui Fabio Paratici e Igli Tare. Più sullo sfondo Tony D’Amico, attualmente all’Atalanta, mentre Andrea Berta ha già deciso di trasferirsi all’Arsenal nonostante il forte pressing rossonero.

Parallelamente, Zlatan Ibrahimovic avrà voce in capitolo per conto di Gerry Cardinale, evidenziando le diverse anime della dirigenza milanista in questa cruciale scelta per il futuro del club.

Situazione DS ancora aperta in casa Milan

Il Milan vince sul campo e si prepara a scegliere il nuovo DS. I rossoneri battono il Lecce in rimonta al Via del Mare: dopo essere andati sotto 2-0, i ragazzi di Conceiçao vincono 3-2.

Il casting potrebbe coinvolgere altri nomi: uno tra questi è Tony D’Amico, attualmente all’Atalanta. Bisognerà comprendere i tempi della società: se il Milan avrà bisogno nell’immediato oppure se si potrà aspettare la fine della stagione.