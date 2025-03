Akinsamiro entra al posto di Beruatto e viene espulso dopo due minuti dal suo ingresso in campo

La Sampdoria resta in 10 uomini contro il Palermo. Protagonista assoluto Akinsamiro, entrato al 58esimo ed espulso al 60esimo.

Il Palermo era ripartito benissimo in contropiede: Verre aveva mandato a rete Di Francesco, steso proprio dal centrocampista che Semplici aveva appena messo in campo. Fallo da ultimo uomo ed espulsione. Non ha avuto dubbi l’arbitro Di Iorio.