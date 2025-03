Inter, Inzaghi: “Bravi a reagire. Perché siamo davanti? Gol fatti, continuità e obiettivi ben definiti”

Le considerazioni di Simone Inzaghi dopo la vittoria in casa contro il Monza

Il sabato della ventottesima giornata di Serie A si è chiuso con la vittoria dell’Inter in rimonta contro il Monza.

Il 3-2 di San Siro è arrivato dopo il 2-3 di Lecce che ha visto coinvolta l’altra milanese, ovvero i rossoneri di Sérgio Conceição.

Al termine della partita di campionato contro il Monza di Nesta, Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi calciatori.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport.

L’intervista post-partita di Inzaghi

Inzaghi ha aperto così: “Nesta? È stato un grande compagno di squadra, ne abbiamo vissute tante insieme. Poi al Milan è stato compagno di mio fratello. Bisogna fare i complimenti al Monza, perché hanno fatto una grande partita, ma altrettanto bravi i miei ragazzi a reagire al doppio svantaggio. Triplete? Hanno detto due, ma per me sono 3, anzi 4 perché c’è anche il Mondiale per Club. La nostra unica volontà è dare il successo ai nostri tifosi, cercheremo di fare tutte le partite senza guardare i calendari”.

Poi, ha continuato: “Prepariamo le partite nello stesso modo. Domani riguarderò la partita con il Feyenoord perché dovremo prepararla in 48h. L’ho già vista, ma non con grande attenzione perché in un giorno e mezzo dovevamo preparare il Monza. Riguarderò la partita di mercoledì. In Europa stiamo avendo questo passo difensivo più serrato, mentre in campionato a volte facciamo un po’ di fatica. Non è semplice fare partite così ravvicinate, dobbiamo continuare a lavorare perché sarà un cammino pieno di insidie. Sappiamo solo che tra meno di 72 ore avremo un’altra partita. Dopo il gol di Keita dovevamo difendere più da squadra, potevamo fare meglio. Ora siamo limitati a livelli di rotazioni, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi per tutto quello che fanno”.

Infine, ha concluso: “Il Feyenoord non ha giocato? Non credo sia regolarissima, però se si poteva fare hanno fatto bene a farlo. Perché siamo davanti? Continuità, gol fatti e obiettivi ben designati. Siamo contenti che la nostra gente ci abbia sostenuto anche quando siamo andati in svantaggio”.