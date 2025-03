Milan, Conceição: “Creato molto. Il lavoro della settimana ha portato i suoi frutti”

Le dichiarazioni dell’allenatore del club rossonero al termine della sfida al Via del Mare contro il Lecce: le sue parole

Termina 2-3 Lecce-Milan, match valido per la 28esima giornata di Serie A.

I rossoneri rimontano il doppio svantaggio di Nikola Krstovic grazie alla doppietta di Christian Pulisic e all’autogol di Antonino Gallo.

Il Milan, con questa vittoria, scavalca la Roma all’ottavo posto, con i giallorossi impegnati a Empoli nella giornata di domani.

Alla fine del match, Sérgio Conceição ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn.

Conceiçao: “Ora più tempo per lavorare”

L’allenatore rossonero ha esordito: “Abbiamo avuto più tempo in settimana per preparare la partita. Sapevamo i punti deboli del Lecce e secondo me l’abbiamo preparata bene. A livello di qualità di gioco abbiamo creato molte occasioni, abbiamo anche avuto due gol annullati. Nel secondo tempo non siamo entrati come volevamo e loro hanno fatto il secondo gol. Poi è venuto fuori il carattere dei giocatori, e con l’inserimento di giocatori offensivi siamo riusciti a ribaltarla. Ce lo meritavamo per come abbiamo lavorato in settimana”.

Poi, ha continuato: “Alle volte è l’avversario che ha qualità. A me piace molto lavorare sul campo dopo le partite. Non voglio scuse, siamo stati bravi a pressare nel momento giusto. Questo è il campo. Non sono felice di essere uscito dalla Champions League, ma ora abbiamo più tempo per lavorare”.

Infine, ha concluso: “Dipende dalla partita. Oggi Christian ha iniziato a sinistra e volevo lui, Musah e Reijnders tra le linee per attirare la difesa avversaria. Può giocare ovunque, ma secondo me entrando dentro al campo può fare ancora di più”.