Nel primo tempo i rossoneri segnano due gol ma il VAR annulla tutto per fuorigioco

15 minuti, due gol annullati, uno subito. Questo il bilancio, fino ad ora, del primo tempo del Milan nella sfida contro il Lecce.

Al Via del Mare la gara era stata sbloccata dai rossoneri dopo soli 50” grazie al gol di Gimenez: il messicano, ben servito da Theo Hernandez (in campo con la fascia da capitano), è stato però pescato in posizione di offside.

Pochi minuti più tardi, Gabbia segna sugli sviluppi di un calcio piazzato: posizione irregolare in partenza per il difensore italiano.

In entrambi i casi, dunque, il VAR ha annullato tutto per posizione di fuorigioco. Nel mezzo, la squadra di Giampaolo è passata in vantaggio grazie al nono gol in campionato di Krstovic.