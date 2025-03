Masoon Greenwood, attaccante che gioca nel Marsiglia, ha deciso di lasciare la nazionale inglese per quella della Giamaica

Da una squadra all’altra. Non si tratta di club, bensì di nazionali. È il percorso che sta per fare Mason Greenwood, che ha deciso di “lasciare” l’Inghilterra per giocare per la Giamaica.

L’attaccante del Marsiglia, da quanto confermato dalla Football Association inglese, ha richiesto ufficialmente di rappresentare la nazionale giamaicana.

Calciatore che è nato da padre giamaicano e che avrebbe dunque deciso di fare questo cambio, dopo aver collezionato una sola presenza per i “Tre Leoni”.

Il fantasista allenato da De Zerbi si aggiungerà dunque alla lista di calciatori che hanno deciso di effettuare questa scelta, ricordando che secondo le regole ufficiali non potrà più tornare sui suoi passi.

Greenwood giocherà per la Giamaica

Dopo aver collezionato una sola presenza con l’Inghilterra, nello specifico nella gara di Nations League del 5 settembre del 2020, il fantasista ex Manchester United ha deciso di lasciare i “Tre Leoni“.

La prossima destinazione per Greenwood sarà dunque la nazionale giamaicana, che in attacco vanta già la presenza di Leon Bailey, esterno dell’Aston Villa. Nazionale che, grazie all’arrivo di Greenwood, andrà dunque a rinforzare un reparto che era già considerato il punto di forza della formazione che occupa il 62esimo posto nella classifica FIFA.