La gara del Tardini tra Parma e Torino è iniziata con qualche minuto di ritardo: ecco cos’è successo

È iniziata con qualche minuto di ritardo la gara tra Parma e Torino al Tardini. Non alle 15, ma poco dopo, per colpa dei tifosi di casa.

Il motivo? I sostenitori gialloblù hanno fatto la coreografia al momento dell’ingresso delle due squadre in campo e la stessa è stata poi lanciata sul terreno di gioco.

Il lancio dei rotoli di carta bianca è durante per qualche minuto con gli addetti e Milinkovic Savic a ripulire il campo per cercare di far iniziare la gara.

I tifosi del Parma hanno poi smesso dopo l’annuncio dello speaker e la corsa di capitan Delprato a chiedere di fermare il lancio degli oggetti. A quel punto Fourneau ha dato il via alla partita.

Parma-Torino, nuovamente interrotta

Il tutto, però, non è bastato a placare gli animi dei tifosi di casa perché dopo nemmeno dieci minuti il match è stato interrotto di nuovo.

Il motivo è lo stesso: il lancio degli striscioni bianchi in campo, proprio mentre il Parma si apprestava a battere una rimessa laterale in zona d’attacco.

Il tutto ha fatto seguito a una nuova comunicazione dagli altoparlanti dello stadio, invitando i sostenitori gialloblù a smetterla per evitare di incorrere nella sospensione e/o nella sconfitta a tavolino 0-3.