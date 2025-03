Le possibili scelte di Gasperini per il big match contro la Juventus di Thiago Motta: ecco il probabile 11 titolare

Juventus-Atalanta sarà il big match per eccellenza della 28esima giornata di Serie A.

In programma domenica 9 marzo alle ore 20.45, quella tra i bianconeri e la Dea sarà una sfida molto importante per entrambe le squadre soprattutto per la classifica.

In caso di successo, la squadra di Gasperini staccherebbe ulteriormente i bianconeri per il terzo posto.

Atalanta, la probabile formazione contro la Juventus

Tra i pali ci sarà Carnesecchi. Linea difensiva a 3 formata da Djimsiti, Hien e Kolasinac. A centrocampo, spazio per Ederson e de Roon: sugli esterni ecco Bellanova e Zappacosta. Davanti Pasalic e Lookman dietro a Retegui.

ATALANTA (3-4-2-1, probabile formazione): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus-Atalanta, dove vedere in tv e streaming

La gara tra Juventus e Atalanta, valida per la 28esima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 di domenica 9 marzo sarà visibile in esclusiva su DAZN.