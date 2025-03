Inter-Monza, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Nesta in vista della gara a San Siro tra Inter e Monza, valida per la 28ª giornata di Serie A

Nel sabato sera della 28ª giornata di Serie A, saranno Inter e Monza a darsi battaglia dallo stadio San Siro alla ricerca di una vittoria molto importante per i propri obiettivi.

I nerazzurri vogliono continuare a mantenere il primo posto e, dunque, la marcia verso la cima della classifica del campionato.

Dall’altro lato, il Monza vuole rialzarsi per cercare di guadagnare punti verso una salvezza che nelle ultime giornate si sta allontanando sempre di più.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Simone Inzaghi e Alessandro Nesa, per il match tra Inter e Monza.

Le formazioni ufficiali di Inter-Monza

INTER (3-5-2): J.Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Zielinski, Thuram, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Aidoo, Cocchi, Taremi

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Zeroli, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Caprari, Forson, Palacios, Pessina, Ganvoula, Petagna, Martins, Colombo, Vignato

Dove vedere Inter-Monza in diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Monza, in programma alle 20:45 di sabato 8 marzo dallo stadio San Siro, sarà trasmessa su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

La gara sarà rasmessa inoltre in streaming sull’app di Sky, Sky Go e su Now.