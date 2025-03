Torino, che impatto di Elmas: contro il Parma segna il terzo gol in 4 partite

Il calciatore macedone, arrivato nel mercato di gennaio, sta diventando un fattore per la squadra di Vanoli

Di professione non fa il cantante, ma da quando veste la maglia del Torino Elmas ha dimostrato di avere l’X Factor.

Arrivato nel mercato di gennaio, il calciatore macedone ex Napoli sta diventato un vero e proprio fattore positivo. Contro il Parma, Elmas ha segnato la sua terza rete in quattro presenze con i granata.

Determinante e sempre con ottime prestazioni. Aveva iniziato la stagione in Germania, due mesi è tornato in Italia per lasciare di nuovo il segno.

Per ora, ci sta sicuramente riuscendo. E Vanoli esulta.

Elmas-Torino, i dettagli dell’accordo

Tornato in Serie A nell’ultima sessione di calciomercato invernale, Torino e Lipsia hanno trovato un accordo per il calciatore per un prestito con diritto di riscatto.

Nella sua prima esperienza italiana, Elmas aveva collezionato 189 presenze con la maglia del Napoli, arricchite da 19 gol e 11 assist. E soprattutto uno scudetto.