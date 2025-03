Dionisi: “Mancata solo la vittoria, Audero bravo a non portarsi dietro l’errore”

Le considerazioni di Alessio Dionisi al termine della partita tra Sampdoria e Palermo, valida per la ventinovesima giornata di Serie B

“Audero ha fatto una grande partita, non si è portato dietro l’errore di inizio gara. Oggi è mancata solo la vittoria, testa alta verso la prossima partita”.

È un Dionisi soddisfatto quello che a fine gara commenta l’1-1 finale del Ferraris tra il suo Palermo e la Sampdoria di Semplici (QUI LE SUE PAROLE).

Pohjanpalo risponde a Coda, al Ferraris finisce 1-1. A fissare il risultato finale il ritorno al gol dell’ex Cremonese, a sfruttare un errore di Audero nel primo minuto di gioco, e il quinto gol consecutivo di Pohjanpalo.

Quinto risultato utile per il Palermo, che non riesce però ad approfittare della superiorità numerica dopo il rosso ad Akinsanmiro, a lasciare la Sampdoria in dieci per più di mezz’ora.

L’intervista di Dionisi dopo Sampdoria-Palermo

“La Sampdoria è una squadra forte, siamo passati in svantaggio per un nostro infortunio, ma la squadra è stata brava a reagire. – le prime parole dalla sala stampa di Dionisi a fine gara – Abbiamo creato tanto, forse potevamo fare meglio negli ultimi 15 minuti, andando più velocemente sugli esterni e mettendo qualche pallone in più in area. Abbiamo giocato con coraggio e personalità, senza mai abbatterci, nemmeno dopo lo svantaggio iniziale. Sono soddisfatto della prestazione, ci è mancata solo la vittoria“.

Prestazione positiva per l’allenatore del Palermo, che sull’errore di Audero a inizio gara ha continuato: “Non è la prima volta che si regala qualcosa all’avversario? Noi abbiamo delle qualità e giochiamo, non possiamo buttare via il pallone per non sbagliare. Gli errori si fanno, per me Emil ha fatto una grande partita perché non si è portato dietro l’errore, ma me lo aspetto da lui perché è un portiere forte e con esperienza. Non l’abbiamo vinta ed è normale che recriminiamo su quell’errore, ma credo che quell’errore ci abbia fatto fare anche una partita più coraggiosa. Non devo rimproverare nulla alla squadra, sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, è mancata solo la vittoria per come abbiamo fatto la partita. I ragazzi non erano contenti, ma queste sono prestazioni che ti devono dare consapevolezza. Un altro noi in un periodo diverso non avrebbe pareggiato dopo essere andati in svantaggio dopo un minuto, ricordiamoci chi avevamo davanti senza guardare la classifica. La Sampdoria è una squadra forte, ora non dobbiamo abbassare la testa ma alzarla perché dobbiamo lavorare forte in vista della prossima partita contro una delle squadre più forti del campionato (Cremonese, ndr)”.

Le parole di Dionisi sui cambi non utilizzati

A chiudere la conferenza, una considerazione sulla scelta di non utilizzare tutti i cambi a disposizione: “Avevamo già attaccanti importanti in campo, Henry non era ancora al meglio e Insigne non avrebbe trovato spazio, visto che loro non ci concedevano più nulla tra le linee“.

“Forse ci serviva freschezza sugli esterni, ma Di Francesco ha fatto una gran partita“.