Dopo il 2011, la rimonta del 2025: il Milan ribalta il Lecce e vince al Via del Mare

I rossoneri battono il Lecce con tre gol in 13 minuti: dopo la rimonta del 2011 il Milan vince ancora ribaltando i giallorossi.

Nella partita tra Lecce e Milan del Via del mare è accaduto l’inimmaginabile. La formazione di Giampaolo è andata in vantaggio con la doppietta di Krstović.

Sembrava tutto apparecchiato per la quarta sconfitta consecutiva (che in campionato non accadeva dalla stagione 1985/86), poi i cambi di Conceiçao hanno ribaltato completamente il match.

Prima l’autogol di Gallo, poi la doppietta di Christian Pulisic, che non sbaglia dal dischetto e poi raccoglie l’assist di Leao per ribaltare il risultato.

Il Via del Mare regala sempre emozioni: anche nel 2011 il Milan ha rimontato il Lecce. Quella volta, però, la squadra rossonera andò sotto 3-0, poi vinse 3-4 con la tripletta di Kevin-Prince Boateng e il gol di Mario Yepes.

