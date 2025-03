Paulo Dybala non è stato convocato da Ranieri in vista della trasferta della sua Roma contro l’Empoli: turno di riposo

La gara tra Empoli e Roma perde uno dei protagonisti più attesi. Paulo Dybala non farà parte della gara, con l’allenatore dei giallorossi Claudio Ranieri che ha deciso non portare con lui il calciatore.

La Roma arriva dalla gara in casa contro l’Athletic Club valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, vinta all’ultimo respiro.

Un match combattuto fino ai minuti finali, che ha portato Claudio Ranieri a prendere diverse scelte in vista della trasferta di Serie A.

Tra queste, quelle di concedere un turno di riposo a Paulo Dybala, che non ha problemi fisici, e quella di non convocare nemmeno Celik, fermato da un risentimento muscolare.

I convocati della Roma

Dopo la vittoria ottenuta nel primo round degli ottavi di Europa League, la Roma è scesa in campo per preparare la trasferta di Serie A contro l’Empoli di D’Aversa. Gara impegnativa per entrambe le formazioni, attualmente in corsa per i propri obiettivi.

Questa, intanto, la lista dei convocati scelta da Claudio Ranieri, diramata dai giallorossi: Angelino, Baldanzi, Cristante, De Marzi, Dovbyk, El Shaarawy, Gollini, Gourna-Douath, Hummels, Kone, Ndicka, Nelsson, Paredes, Pisilli, Rensch, Saelemaekers, Salah-Eddine, Sangarè, Saud, Shomurodov, Soulé, Svilar. Assenti, dunque, Dybala e Celik.

La probabile formazione della Roma

Senza Dybala, Ranieri dovrà ridisegnare la probabile formazione della sua Roma. Per quanto riguarda la porta ci sarà Svilar, con Ndicka, Hummels e Rensch che dovrebbe agire al posto di Celik in difesa. Centrocampo composto da Koné e Paredes, con Saelemaekers e Angelino che dovrebbe agire sugli esterni.

Per quanto riguarda l’attacco, dietro l’unica punta Shomurodov dovrebbe esserci Baldanzi e dunque non più Dybala. Bisognerà capire come Claudio Ranieri deciderà di sostituire l’argentino.