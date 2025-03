Doppietta di Krstovic al Milan: i rossoneri potrebbero tornare su di lui in estate

Doppietta di Nikola Krstovic contro il Milan: i rossoneri potrebbero tornare sull’attaccante in estate.

Nikola Krstovic potrebbe tornare tra i principali obiettivi del Milan per il mercato estivo. Già a gennaio il club rossonero aveva provato a bloccare l’attaccante montenegrino con un’offerta da 20 milioni di euro più 5 di bonus, ma senza successo.

Ora, dopo la sua grande prestazione contro i rossoneri al Via del Mare, culminata con una doppietta, il suo nome potrebbe essere destinato a tornare d’attualità nelle strategie di mercato della dirigenza milanista.

L’attaccante classe 2000 si è imposto come uno dei profili più interessanti della Serie A grazie alla sua fisicità, senso del gol e capacità di finalizzazione. La sua doppietta contro il Milan non ha fatto altro che confermare il suo valore, attirando nuovamente l’attenzione del club, che potrebbe ripresentarsi in estate con una nuova proposta per strappare il giocatore alla concorrenza.

L’obiettivo del Milan è quello di rinforzare il reparto offensivo con un attaccante giovane ma già pronto per la Serie A, e Krstovic rappresenta un’opzione ideale per caratteristiche e potenziale. La trattativa, però, potrebbe essere più complessa rispetto a gennaio, considerando la crescente attenzione su di lui da parte di altri club.