La probabile formazione schierata da Simone Inzaghi per la sfida della 28esima giornata tra l’Inter e il Monza di Alessandro Nesta.

Il sabato sera della 28esima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida tra Inter e Monza. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 a San Siro.

I nerazzurri cercano il riscatto, per mantenere la vetta della classifica, dopo il pareggio nello scontro diretto con il Napoli in campionato.

Il Monza cerca invece di uscire da un momento negativo. I biancorossi arrivano da due sconfitte consecutive rispettivamente con la Roma e il Torino.

Ecco, di seguito, le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista del match.

Inter, la probabile formazione contro il Monza

Simone Inzaghi per la sfida contro il Monza potrebbe attuare qualche rotazione per risparmiare le energie in vista del ritorno di Champions League con il Feyenoord. Tra i pali confermato Josep Martinez. In difesa ci saranno Pavard e Acerbi esterni ad accompagnare De Vrij centrale. In mediana Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan saranno affiancati da Dumfries e Bastoni. Insieme a Thuram in attacco ci sarà Correa.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Correa, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Monza, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Inter e Monza, in programma sabato 8 marzo alle 20:45 a San Siro, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming su tablet, cellulare e computer sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.