Roma, la probabile formazione contro l’Empoli

Le possibili scelte di Claudio Ranieri per la partita tra Empoli e Roma.

La Roma si prepara alla sfida contro l’Empoli, in programma domenica 9 marzo alle ore 18, valida per la 28ª giornata di Serie A.

Claudio Ranieri dovrà fare i conti con alcune assenze, ma è pronto a schierare una squadra competitiva per ottenere punti fondamentali nella corsa agli obiettivi stagionali.

I giallorossi sono tra le squadre più in forma d’Europa, con l’ultima vittoria conquistata contro il Como che ha rilanciato la squadra verso le posizioni europee.

Per la sfida all’Empoli la principale assenza è quella di Paulo Dybala (QUI IL MOTIVO), lasciato a casa da Ranieri, mentre Zeki Celik sarà indisponibile a causa di un problema muscolare.

La probabile formazione della Roma

In difesa, davanti a Svilar, spazio dunque a Rensch sulla destra, con Hummels e Ndicka a completare il reparto arretrato a tre. A centrocampo, Saelemaekers dovrebbe partire titolare sulla fascia destra, mentre sulla sinistra ci sarà Angelino. In mezzo al campo, rispetto alla gara di Europa League, dovrebbero rivedersi dal primo minuto Koné e Paredes, entrambi pronti a garantire equilibrio e qualità alla squadra.

Per quanto riguarda l’attacco, Ranieri ha deciso di concedere un turno di riposo a Paulo Dybala, che non è stato convocato. Al suo posto sulla trequarti giocherà Lorenzo Pellegrini, affiancato da Tommaso Baldanzi, che sfiderà il suo passato affrontando l’Empoli. Rimane invece aperto il ballottaggio per il ruolo di centravanti: al momento, il favorito sembra essere Eldor Shomurodov, ma non è escluso che possa partire dal primo minuto Dovbyk.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.