Le possibili scelte di Thiago Motta per il big match contro l’Atalanta di Gasperini: ecco il probabile 11 titolare

Juventus-Atalanta sarà il big match per eccellenza della 28esima giornata di Serie A.

In programma domenica 9 marzo alle ore 20.45, quella tra i bianconeri e la Dea sarà una sfida molto importante per entrambe le squadre soprattutto per la classifica.

In caso di successo, la squadra di Thiago Motta raggiungerebbe proprio l’Atalanta al terzo posto.

Di seguito, il possibile 11 titolare per la sfida contro l’Atalanta.

Juventus, la probabile formazione contro l’Atalanta

Tra i pali ci sarà Di Gregorio; per la difesa resta ampio il numero degli indisponibili: al centro spazio per la coppia Gatti–Kelly. sulle fasce ecco Weah e Cambiaso. Centrocampo a due formato da Locatelli e Thuram. Davanti, previsto il tridente Yildiz–McKennie–Gonzalez a supporto della punta Kolo Muani.

JUVENTUS (4-2-3-1, probabile formazione): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

Juventus-Atalanta, dove vedere in tv e streaming

La gara tra Juventus e Atalanta, valida per la 28esima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 di domenica 9 marzo sarà visibile in esclusiva su DAZN.