Le formazioni ufficiali e gli 11 scelti da Giampaolo e Conceição per la partita di campionato tra Lecce e Milan

Prosegue il sabato di calcio in Serie A. Alle ore 18 fischio d’inizio di Lecce-Milan, match valido per la 28esima giornata di campionato.

Una sfida dal grande valore per le due squadre, entrambe alla ricerca di punti fondamenti per gli obiettivi della propria stagione.

Alla ricerca di risultati positivi, il Milan compie una mezza rivoluzione negli 11 titolari.

Di seguito, le scelte ufficiali di Giampaolo e Conceição.

Come arrivano le due squadre

Il Lecce di Giampaolo è reduce da 5 punti nelle ultime 5 partite: attualmente a quota 25 punti, la zona retrocessione dista solo 3 lunghezze. In questa ottica, ogni punto ora può fare la differenza.

Dall’altra parte del Milan, è alla ricerca di un successo che manca da quasi un mese. I rossoneri, infatti, sono reduci da tre sconfitte consecutive.

Lecce-Milan, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Marco Giampaolo.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, N’Dri, Danilo, Ramadani, Banda, Karl Jesper, Oliveira, Pierret, Kaba, Sala.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez (capitano); Bondo, Reijnders; Musah, Pulisic, Jimenez, Gimenez. Allenatore: Sérgio Conceição.

A disposizione: Nava, Torriani, Jovic, Leao, Chikwueze, Tomori, Florenzi, Fofana, Terracciano, Bartesaghi, Joao Felix, Abraham, Sottil.

Lecce-Milan, dove vedere in tv e streaming

La gara tra Lecce e Milan, valida per la 28esima giornata di campionato, in programma sabato 8 marzo alle ore 15 sarà visibile in esclusiva tv e streaming su DAZN.