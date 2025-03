Napoli, le ultime novità verso la Fiorentina

Il Napoli di Antonio Conte ospita al Maradona la Fiorentina di Raffaele Palladino: le ultime novità sugli azzurri

Il pareggio contro l’Inter firmato dal primo gol azzurro di Billing ha permesso al Napoli di rimanere a un solo punto dalla vetta della classifica.

La squadra azzurra, adesso, vuole tornare a vincere: i tre punti mancano da cinque partite (quattro pareggi e una sconfitta dopo la vittoria contro la Juventus).

Il Napoli di Antonio Conte ospiterà la Fiorentina di Raffaele Palladino al Maradona: il fischio d’inizio sarà domenica 9 marzo alle ore 15.

L’allenatore pugliese dovrebbe confermare l’ormai consueto 3-5-2 ma deve fare i conti con qualche defezione di troppo. Andiamo alla scoperta delle ultime novità.

La probabile formazione per la Fiorentina

È ancora troppo presto per poter immaginare la probabile formazione completa, ma dall’allenamento arrivano diverse novità di formazione.

Il primo ballottaggio resta quello tra Billing e Gilmour, con il primo favorito. Da Castel Volturno arrivano buone notizie anche sul fronte infortunati visto che Politano ha svolto tutta la sessione mattutina in gruppo mentre McTominay ha svolto parte del lavoro in maniera differenziata ma la sua presenza non dovrebbe essere a rischio.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e in streaming

La sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la Fiorentina di Raffaele Palladino, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 8 marzo allo Stadio Maradona.

L’incontro sarà visibile in esclusiva sull’app di Dazn.