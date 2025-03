Le parole di Moncada, direttore tecnico dei rossoneri, nel pre partita di Lecce-Milan, gara valida per la 28ª giornata di Serie A

Non sta passando un buon periodo di stagione il Milan. Dopo l’eliminazione dalla Champions League nei playoff contro il Feyenoord, sono seguite tre sconfitte consecutive contro Torino, Bologna e Lazio.

Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Lecce, impegnato nel cercare di guadagnare punti importanti per la lotta salvezza.

Nella conferenza pre partita, l’allenatore del Milan Sergio Conceição non si era risparmiato con le parole per descrivere il momento che sta attraversando il suo Milan.

Prima del fischio d’inizio della gara di Serie A del Via del Mare, previsto per le 18 di sabato 8 marzo, è intervenuto in una breve intervista Geoffrey Moncada, direttore tecnico dei rossoneri.

Milan, le parole di Moncada prima del Lecce

Moncada ha commentato il presente e il futuro del Milan: “Piazzamento in Europa? È importante. Mancano ancora 11 partite, ognuna di queste sarà una finale. In più ci sarà anche la Coppa Italia. Siamo arrabbiati ma non è ancora finita. Direttore sportivo? È un ruolo importante, che serve al Milan“.

Per continaure con il caso Conceição: “Come abbiamo vissuto la questione portavoce con le smentite di Conceição? Il mister ha parlato con noi, era tutto chiaro. Non ci sono problemi, abbiamo un bel rapporto. L’importante è però ora pensare alla partita, abbiamo lavorato bene tutta la settimana. Stasera siamo qui per vincere, abbiamo totale fiducia nel nostro allenatore“.