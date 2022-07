Juve, c'è anche Depay tra le idee per l'attacco

C’è anche Memphis Depay tra i profili studiati dalla Juve per rinforzare l’attacco. L’olandese non è il primo della lista, ma per costi resta quello più ‘agevole’ da portare a Torino. Al momento si tratta di un’idea, ma il nome del classe 1994 è tornato di moda in casa Juve.

Al contrario, si fa sempre più difficile il ritorno di Alvaro Morata in bianconero. Lo spagnolo è il preferito da Allegri, ma la trattativa al momento è complicata.

Juve, gli altri nomi per l'attacco

La Juve segue anche altre piste: una porta a Martial, di proprietà del Manchester United e nella passata stagione in prestito al Siviglia. Anche il nome di Timo Werner è tornato d’attualità: l’attaccante del Chelsea era stato infatti già inserito come possibile contropartita tecnica nell’operazione De Ligt, poi passato al Bayern Monaco.