Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Le probabili formazioni scelte da Ancelotti e Simeone per il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid di Champions League

Torna la Champions League, tornano i big match. È tempo degli ottavi, che danno definitivamente il via al cammino che porterà alla finale del 31 maggio 2025. Dove? All’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dopo la delusione ‘italiana’ nei playoff, che ha visto eliminate Juventus, Milan e Atalanta, ora rimane solamente l’Inter in corsa per conquistare la Coppa dalle grandi orecchie. Primo avversario nel percorso dei nerazzurri il Feyenoord.

Ma non solo, sono tanti i big match che cattureranno l’attenzione dei tifosi di calcio italiani. Tra questi, si parte sicuramente con Real Madrid-Atletico Madrid. Ormai un classico del calcio europeo, con le due formazioni spagnole che si affrontano per la quinta volta sul più grande palcoscenico internazionale e promettono (di nuovo) grande spettacolo.

Calcio d’inizio previsto per le 21.00 nella stupenda cornice dello stadio Santiago Bernabéu: di seguito le probabili formazioni scelte da Carlo Ancelotti e Diego Simeone.

Real Madrid, la probabile formazione

Poco meno di un mese dopo essersi affrontate in Liga, chiudendo i 90′ sul risultato di 1-1, Real e Atleti tornano ad affrontarsi. Carlo Ancelotti dovrà fare sicuramente a meno di Jude Bellingham, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nella gara dei playoff contro il Manchester City. Per il resto, solito 4-3-3 con Courtois a difendere i pali, poi Valverde adattato terzino destro, Asencio, Rüdiger e Mendy a chiudere la difesa. A centrocampo, invece, spazio a Camavinga, Tchouameni e l’estro di Brahim Diaz. In avanti infine, uno degli attacchi più in forma di tutta Europa: Vinicius, Mbappé e Rodrygo pronti a fare male alla difesa dei Colchoneros.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Brahim Diaz; Vinicius, Mbappé, Rodrygo. Allenatore: Carlo Ancelotti

Atletico Madrid, la probabile formazione

La lotta per il titolo in Liga è più aperta che mai, con Barcellona, Atletico e Real chiuse in soli tre punti. Ora, però, il palcoscenico è diverso e il Cholo Simeone non conosce la parola sconfitta. 4-4-2 per i Colchoneros, con Oblak in porta, difeso da M. Llorente a destra, Le Normand e Gimenez in mezzo, Galan sulla sinistra. Esterni di centrocampo Simeone da una parte e b dall’altra, mentre in mezzo spazio a Rodrigo De Paul e Barrios. In attacco, ci saranno come al solito Julián Álvarez e Griezmann, che continuano a macinare ottimi numeri alla prima stagione insieme.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Le Normand, Gimenez, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid

Il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, in programma martedì 4 marzo 2025 allo stadio Santiago Bernabéu e valido per l’andata degli ottavi di UEFA Champions League, è visibile sui canali Sky Sport. Su Sky puoi vedere in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova UEFA Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K.