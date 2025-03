Feyenoord, la probabile formazione contro l’Inter

La probabile formazione del Feyenoord di Robin Van Persie per la gara di Champions League contro l’Inter di Inzaghi

Saranno Feyenoord e Inter alle 18:45 ad aprire il mercoledì degli ottavi di Champions League. I biancorossi arrivano all’ottavo dopo aver eliminato il Milan ai playoff.

Nell’ultima di Eredivisie, invece, è arrivato il pareggio per 0-0 contro il NEC. Gli uomini di Van Persie non saranno impegnati, poi, con il campionato tra le due gare contro l’Inter.

La lega olandese, infatti, ha accolto negli scorsi giorni la richiesta dei biancorossi per concentrarsi di più sulla coppa. Per Van Persie quella contro il NEC è stata la prima gara sulla panchina degli olandesi, dopo essere subentrato a Pascal Bosschaart che era stato nominato solamente dopo la risoluzione dello scorso 10 febbraio con Brian Priske.

Per la gara contro l’Inter Robin Van Persie dovrebbe cambiare 3/11 del suo Feyenoord rispetto alla gara di Eredivisie contro il NEC.

La probabile formazione del Feyenoord contro l’Inter

Van Persie per la gara di Champions League contro l’Inter dovrebbe schierare il 4-3-3. In porta ci sarà Wellenreuther con davanti una linea a quattro composta da Read, Beelen, Hancko e Smal. In mezzo al campo, invece, spazio al terzetto Moder-Milambo-Ivanusec. A supporto del centravanti Carranza nel tridente ci saranno a destra Moussa e a sinistra Paixao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Ivanusec; Moussa, Carranza, Paixao. Allenatore: Van Persie

Dove vedere Feyenoord-Inter in streaming e TV

La gara tra il Feyenoord e l’Inter, valida come andata degli ottavi di finale di Champions League e in programma per mercoledì 5 marzo alle ore 18:45, sarà visibile in TV su Prime Video. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di Prime Video.