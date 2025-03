Inzaghi avrà entrambi per Feyenoord-Inter: le ultime dall’allenamento

Buone notizie dall’allenamento dell’Inter alla vigilia della partita degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord.

Inzaghi ha recuperato prima del previsto Yann Sommer, che si è allenato col terzo portiere Di Gennaro (anche lui al rientro da un infortunio) con un tutore, è tornato a disposizione e quindi partirà per Rotterdam.

In gruppo si è allenato anche Hakan Calhanoglu, tornato titolare già nella partita contro il Napoli, ma sostituito al 51′.

Per entrambi, Simone Inzaghi dovrà fare delle valutazioni per decidere se schierarli dal primo minuto.

Inter, le ultime di formazione

Inizialmente previsto dopo la sosta, il rientro di Sommer è arrivato molto prima del previsto. Da capire solo se Inzaghi lo rischierà già dalla partita del De Kuip. In alternativa verrà confermato Martinez tra i pali. In dubbio anche Calhanoglu, che si è allenato in gruppo e che è in ballottaggio per una maglia da titolare.

L’emergenza, invece, sarà sulla corsia di sinistra, dove Inzaghi molto probabilmente non avrà nessuno tra Dimarco, Carlos Augusto e Zalewski causa infortunio. La soluzione potrebbe essere l’adattamento di Bastoni in quel ruolo (qui la probabile formazione).