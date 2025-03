Lazio, il calendario da qui a fine campionato

Tutti gli impegni della Lazio da adesso fino alla fine del campionato e della stagione 2024/2025

Mancano ancora tanti impegni, ma lo sguardo comincia inevitabilmente a spostarsi verso il traguardo finale.

In attesa di capire se il campionato di Serie A avrà per la seconda volta consecutiva diritto alla qualificazione di cinque squadre alla prossima Champions League (molto difficile con solo l’Inter rimasta in gara), analizziamo dunque i vari calendari.

Attualmente quinta in Serie A alle spalle di Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, ecco la Lazio di Marco Baroni a quota 50 punti in 27 partite, grazie a 15 vittorie e 5 pareggi. Complice i soli 8 punti di distacco dai nerazzurri capolisti, anche la Lazio accorcia in vetta e si unisce a una lotta Scudetto che negli anni passati non è mai stata così avvincente.

Un equilibrio che non si era mai visto in Italia. Da qui al termine del campionato, queste le sfide che attendono la Lazio in campionato, con il sogno Scudetto che rimarrà vivo fino all’eventuale aritmetica.

Il calendario della Lazio

Se Napoli, Atalanta e Juventus rimangono in corsa solo per la Serie A, però, per la Lazio non è così. Alle porte, infatti, c’è ancora anche l’impegno in Europa League, con il doppio incontro con il Viktoria Plzen agli ottavi e eventuali ulteriori partite per conquistar la coppa.

Già almeno due impegni in più rispetto alle rivali, nella speranza di poter proseguire il percorso in Europa. Oltre a questo anche 11 giornate di campionato che non risparmiano agli uomini di Baroni big match di cartello e partite insidiose. Tra tutte, le sfide con Atalanta, Juventus e Inter, oltre ovviamente al derby della capitale in programma domenica 13 aprile. Ma vediamo nel dettaglio.

Tutte le partite dei biancocelesti

Nei mesi di marzo e aprile, i biancocelesti potrebbero capire quali saranno le prospettive per l’ultimo mese. Con ancora l’incognita Europa League, Marco Baroni dovrà continuare a lavorare su più fronti a dispetto delle avversarie (salvo l’Inter, unica ancora in corsa su tutti i fronti). Un periodo impegnativo, che vedrà poi la Lazio avere l’ultimo scontro diretto contro l’Inter alla penultima giornata, durante il rush finale:

Viktoria Plzen-Lazio (6/03 – Europa League);

Lazio-Udinese (10/03);

Lazio-Viktoria Plzen (13/03 – Europa League);

Bologna-Lazio (16/03);

Lazio-Torino (31/03);

Atalanta-Lazio (06/04);

Lazio-Roma (13/04);

Genoa-Lazio (20/04);

Lazio-Parma (27/04);

Empoli-Lazio (04/05);

Lazio-Juventus (11/05);

Inter-Lazio (18/05);

Lazio-Lecce (25/05).