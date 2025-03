La probabile formazione schierata da Simone Inzaghi per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord.

Si avvicina la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord. I nerazzurri saranno ospitati dai ragazzi, del neoarrivato, Robin van Persie mercoledì 5 marzo alle 18:45 a Rotterdam.

Gli olandesi dopo aver eliminato il Milan, cercheranno di portare a casa un ottimo risultato anche con l’altra squadra di Milano partendo con la sfida di andata davanti ai propri tifosi.

Dall’altra però i nerazzurri non vogliono rinunciare a un posto ai quarti di finale e cercheranno di imporsi sul campo per continuare il cammino nella competizione.

Simone Inzaghi però dovrà fare i conti con i vari infortuni, soprattutto sulle fasce, per la sfida. Attenzione anche ai diffidati, tra questi ci saranno Dumfries, Barella, Pavard e Asslani.

Inter, la probabile formazione contro il Feyenoord

Inzaghi dovrà fare a meno di 4 esterni su 5 per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League con il Feyenoord. Ormai sicura l’assenza di Darmian, che non rientrerà prima della sosta. Difficile anche il rientro di Zalewski e Dimarco. L’unico che potrebbe recuperare è Carlos Augusto però solo tra la sfida contro il Monza e il match di ritorno in Champions.

Inzaghi pensa quindi di schierare Bastoni come esterno sinistro di centrocampo contro gli olandesi, lasciando invece Dumfries a destra. In difesa dovrebbero esserci Pavard con De Vrij e Acerbi.

INTER(3-5-2): Josep Martrinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Feyenoord-Inter, dove vedere in tv e streaming

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Feyenoord e Inter, in programma mercoledì 5 marzo alle ore 18:45, sarà visibile in tv su Prime Video.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Prime Video su computer, tablet o telefono.