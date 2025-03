Feyenoord, Van Persie: “L’Inter è molto forte, sanno come attaccare gli spazi dietro la difesa”

Le dichiarazioni di Robin Van Persie alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Feyenoord e l’Inter di Simone Inzaghi.

Si avvicinano gli ottavi di finale di Champions League, tra le tante sfide, domani, mercoledì 5 marzo, si sfideranno a Rotterdam Feyenoord e Inter(Clicca qui per sapere le ultime dopo l’allenamento).

Robin van Persie ai microfoni di Sky Sport ha commentato il match alla vigilia: “Ho appena finito la mia prima settimana sulla panchina della squadra. È stata una settimana positiva, con buone sensazioni sui giocatori. Inizia un periodo complicato con numerose partite ma comunque i giocatori stanno dando il massimo e stanno dimostrando che sono pronti per queste sfide“.

Prosegue poi: “Per noi è importante fare la nostra partita con coraggio e con il supporto dei nostri tifosi che sono il 12° uomo. È giusto trovare la giusta connessione con il pubblico“.

L’allenatore del Feyenoord continua parlando degli avversari: “L’inter è una squadra molto forte, che ha concesso un solo gol finora. Il loro modo di difendere è molto positivo e sono molto forti in attacco, sanno come attaccare gli spazi dietro la difesa. Queste sono le principali minacce sotto il mio punto di vista“.

Van Persie prosegue parlando dei nerazzurri: “Un giocatore da togliere all’Inter? Facciamo almeno un paio (ride, ndr). Ne sceglierei tanti, sono tutti molto forti, hanno molta forza in tutti i reparti. Dal mio punto di vista è un sogno giocare e allenare contro queste squadre così forti“.

E infine un ricordo personale sulle sfide tra Inter e Feyenoord vissute da giocatore: “Se mi ricordo le partite contro l’Inter del 2002? Sì, sono entrato dalla panchina in entrambe le gare, penso fosse la semifinale di coppa Uefa. Avevo avuto un piccolo infortunio in quella partita, ho giocato un po’ di più di quello che pensavo, ma se devo dire la verità penso che in quella partita siamo stati molto fortunati. In trasferta abbiamo segnato quel gol, poi abbiamo pensato solo a difenderci“.