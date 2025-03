Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla viglia della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l’Inter e il Feyenoord di Robin Van Persie.

Manca sempre meno all’inizio degli ottavi di finale di Champions League. Tra le partite in programma mercoledì 5 marzo ci sarà la sfida tra il Feyenoord di Robin van Persie e l’Inter di Simone Inzaghi.

L’allenatore nerazzurro è intervenuto a Sky Sport alla vigilia del match. Queste le sue parole: “L’Inter sta bene, è un momento dove siamo in emergenza. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo ottavo di finale. Mancano alcune partite, poi ci sarà la sosta. Ci faremo trovare pronti. Sappiamo che ci sarà il ritorno a San Siro, ma dovremo fare una partita importante anche qui. Ora è cambiato l’allenatore, ma è una squadra che ha fatto ottimi risultati in questa Champions, battendo anche il Milan e pareggiando con il Manchester City“.

Continua poi, sulla formazione: “Bastoni ci darà una mano, poi chiaramente costruiremo in base a quando avremo la palla e quando no. Chi in porta? Giocherà Martinez, Sommer ha fatto un grande lavoro, è già disponibile, ma domani giocherà Josep”.

Feyenoord-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi

Presentando l’avversario di turno, Inzaghi ha detto: “Potevano rinviare la partita e hanno fatto bene, un ottavo di Champions è importante. Il Feyenoord è una squadra fisica, non è semplice affrontarli in casa loro”.

Sugli indisponibili ha spiegato: “Siamo in difficoltà per le assenze, ma siamo qua e daremo tutto. Oltre a Dimarco mancano anche Zalewski, Carlos Augusto e Darmian. A sinistra giocherà uno tra Bastoni e Acerbi, non abbiamo altri esterni”.

Inzaghi: “Inter favorita della Champions? Non si ragiona, si gioca”

Dopodiché in conferenza stampa l’allenatore nerazzurro ha spiegato: “Thuram si è allenato regolarmente, così come Calhanoglu. Ho un dubbio a centrocampo dove ho tutti a disposizione, negli altri settori deciderò“.

Inter favorita per la vittoria della Champions League? Inzaghi risponde così: “Mi fa molto piacere sentirlo, è importantissimo per la società, i tifosi e tutti noi che lavoriamo duramente. Competere su tre fronti è una grandissima soddisfazione, non ci piace stare a guardare gli altri che giocano. Non si ragiona, si gioca. Andiamo avanti con grandissima fiducia”.

Infine un passaggio sul pareggio di Napoli: “Non mi va di parlare di campionato prima di una partita super importante. Eravamo in emergenza, due giocatori importanti come Dimarco e Calhanoglu hanno chiesto il cambio e abbiamo dato tutto. Il gol del pareggio è stato anche meritato, ma sull’azione potevamo comportarci meglio“.