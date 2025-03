Real Madrid, Ancelotti: “Mbappé non al top, Rodrygo abbina qualità al sacrificio”

Le parole dell’allenatore del Real Madrid dopo il triplice fischio della gara d’andata di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid.

Real Madrid e Atletico Madrid sono scesi in campo per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Dopo un primo tempo concluso in parità grazie ai gol di Rodrygo prima e Julian Alvarez poi, nella ripresa Brahim Diaz ha sancito il definitivo 2-1.

Dunque blancos in vantaggio di una rete in attesa della partita di ritorno in programma all’Estadio Metropolitano mercoledì 12 marzo.

Di seguito le parole di Carlo Ancelotti, intervenuto nel post partita per commentare la sfida.

Real Madrid, le parole di Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti ha aperto così il post partita del derby di Champions League contro l’Atletico Madrid: “È stata una partita aperta, equilibrata e con scarsa intensità, come volevamo. Abbiamo controllato bene a livello difensivo. L’obiettivo era di prendere un piccolo vantaggio e l’abbiamo fatto”.

L’allenatore dei Blancos ha proseguito: “Mbappé non era al suo top ma ha fatto il suo lavoro perché non è facile giocare contro la difesa dell’Atletico”.

Dopodiché ha detto: “È chiaro che nel centrocampo titolare non c’era la qualità che ha Modric. Ho preso questa decisione perché volevamo essere più compatti al livello difensivo”.

Infine ha concluso: “Rodrygo in Champions League è sempre stato determinante. Lui è fantastico perché abbina qualità a un grande lavoro che ci aiuta sempre molto”.