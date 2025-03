Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche e i provvedimenti dopo la ventisettesima giornata di Serie A.

Termina con la vittoria della Juventus nel posticipo del lunedì sera la ventisettesima giornata di Serie A, giocata tra venerdì 28 febbraio e lunedì 3 marzo.

Oltre al danno, anche la beffa per il Milan: la squadra di Sergio Conceiçao è uscita sconfitta sul proprio campo nel match contro la Lazio, per il rigore all’ultimo secondo di Pedro.

I rossoneri avevano trovato il pareggio dopo il vantaggio di Zaccagni con Chukwueze, ma il rigore di Pedro ha sigillato il risultato per i biancocelesti. Mike Maignan ha commesso il fallo decisivo su Isaksen, e, oltre al penalty, ha rimediato anche una giornata di squalifica.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha assegnato un turno di squalifica al portiere francese, per aver: “rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Tegola per il Milan, che dovrà fare a meno di Mike Maignan per la partita contro il Lecce: “Squalifica per un turno di gara e ammenda effettiva di € 15.000,00. per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

Insieme al portiere rossonero, anche Remo Freuler, Gianluca Mancini, Rolando Mandragora, Mergim Vojvoda e Nicolò Zaniolo salteranno la ventottesima giornata per squalifica.

In vista della delicata sfida contro il Lecce, dunque, il Milan non avrà a disposizione il suo portiere titolare.