Napoli, rinnovo fino al 2030 per Olivera: è ufficiale

Il Napoli ha annunciato il rinnovo di Olivera: il comunicato

Mathìas Olivera rinnova col Napoli, è ufficiale. Ad annunciare il prolungamento di contratto del terzino è stato il Napoli stesso.

Il calciatore uruguagio, alla sua terza stagione in azzurro, si è legato al club per altri 5 anni, con nuova scadenza nel 2030.

Questo il comunicato: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathías Olivera fino al 30 giugno 2030.

Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Olivera ha disputato 90 presenze con il Napoli, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist. Congratulazioni, Mati!”

La stagione di Olivera

Arrivato dal Getafe due anni e mezzo fa, Olivera è stato tra i vincitori dello Scudetto del Napoli di Spalletti ed è ormai un titolarissimo della squadra di Antonio Conte sulla fascia sinistra. In stagione ha collezionato 21 presenze con 2 assist in campionato.

Il classe ’97 è stato però frenato da due infortuni al polpaccio a inizio 2025, che gli hanno fatto saltare 6 partite. Conte lo ha però recuperato per la panchina nella gara contro il Como e lo ha mandato in campo negli ultimi minuti in quella contro l’Inter. Ora lo avrà a disposizione per le fasi cruciali della stagione.