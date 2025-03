Atalanta, il calendario da qui alla fine del campionato

L’Atalanta può credere nello Scudetto? Il calendario fino a fine campionato

A 11 giornate dalla fine del campionato, si accende sempre di più la corsa Scudetto in Serie A.

Inter e Napoli hanno pareggiato nello scontro diretto del Maradona e sono davanti, rispettivamente in prima e seconda posizione, separate da un solo punto.

L’Atalanta, che si è fermata sul pareggio contro il Venezia in casa, è la prima delle inseguitrici a -3 dai nerazzurri, con la Juventus a -6 e la Lazio a -8 che possono ancora rientrare.

Ma l’Atalanta può davvero sperare nello Scudetto? I bergamaschi dovranno superare un mese e mezzo di fuoco, prima di un finale di stagione apparentemente in discesa. Di seguito il loro calendario.

Il calendario dell’Atalanta

La squadra di Gasperini è attesa da un percorso complicatissimo nelle prossime sei partite, nelle quali incontrerà solamente squadre in corsa almeno per un piazzamento europeo. Le ultime cinque, invece, sono di certo più abbordabili, con la sola Roma nella parte sinistra della classifica.

Si parte subito con lo scontro diretto con la Juventus, che con una vittoria può agganciare l’Atalanta al terzo posto. Poi la sfida all’Inter, in cui i bergamaschi dovranno fare risultato per sperare in un’impresa Scudetto, prima della sosta per le nazionali.

Tutte le partite

La corsa Scudetto dell’Atalanta partirà, quindi, dalla gara con la Juventus di domenica 9 marzo, per arrivare all’ultima giornata del 25 maggio contro il Parma. Di seguito tutte le ultime undici partite.

Juventus-Atalanta (09/03)

(09/03) Atalanta-Inter (16/03)

(16/03) Fiorentina-Atalanta (30/03)

Atalanta-Lazio (06/04)

(06/04) Atalanta-Bologna (13/04)

Milan-Atalanta (20/04)

Atalanta-Lecce (24/04)

Monza-Atalanta (04/05)

Atalanta-Roma (11/05)

Genoa-Atalanta (18/05)

Atalanta-Parma (25/05)