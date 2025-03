Liverpool, Slot: “Aggiungo le mie idee al lavoro fatto negli anni da Klopp”

Le parole di Arne Slot ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’andata di ottavi di finale di Champions League tra PSG e Liverpool

Stanno per iniziare gli ottavi di finale di Champions League e non mancano di certo i big match che solo questa competizione può offrire.

Tra questi c’è di sicuro la doppia sfida tra Paris Sain-Germain e Liverpool, due squadre che tanto hanno fatto bene nella fase campionato e ora vogliono stupire.

Chi sta sorprendendo da inizio anno è il nuovo allenatore dei Reds dopo l’addio di Klopp, Arne Slot, che è il favorito al momento a vincere anche la Premier League.

Slot ha parlato alla vigilia ai microfoni di Sky Sport, presentando la prestigiosa partita europea: “Ci sono tante altre gare interessanti in questo turno di playoff ma sicuramente è vero che PSG e Liverpool hanno una grande storia in questa competizione. Stanno facendo bene anche nei rispettivi campionati e penso che sarà una partita che in molti vorranno vedere domani sera”.

Le parole di Slot alla vigilia di PSG-Liverpool

“Il mio lavoro è un proseguimento del meccanismo costruito da Klopp negli anni. Come nuovo allenatore cerchi sempre di aggiungere le tue idee ma non abbiamo cambiato radicalmente la struttura. Io e il mio staff la stiamo consolidando ma conta sempre la qualità dei giocatori. Posso dire la stessa cosa per il PSG di Luis Enrique, che sono addirittura in miglioramento ora rispetto a qualche mese fa”, ha poi continuato Slot.

L’allenatore del Liverpool ha infine concluso: “Vincere un campionato è difficile, la Champions League è ancora più complicata. Si gioca tutto in due gare e contano la fortuna e le decisioni arbitrali anche. È difficile dare un favorito. Penso sia un appuntamento interessante per entrambi i club”.