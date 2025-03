Le parole dell’ex capitano della Roma Francesco Totti in diretta su “Viva El Futbol” tra scherzi e dichiarazioni sui giallorossi e non solo

Risate, tanti ricordi del passato, ma soprattutto dichiarazioni e pareri sulla Roma del presente e del futuro. Questo e molto altro è stata la puntata del programma “Viva El Futbol” di Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventoli con ospite Francesco Totti.

L’ex numero 10 ha parlato dei giallorossi ma anche di alcune proposte che gli erano arrivate nel corso della stagione per tornare a giocare. Oltre a commenti e pareri su tanti protagonisti del calcio mondiale.

“Dovevi restare con me altri 15 anni“, ha iniziato Totti rivolgendosi a Cassano e ai tanti anni che hanno passato assieme in giallorosso. “Ci trovavamo a occhi chiusi“, ha poi aggiunto il capitano dell Roma.

Per poi tornare sul suo ultimo anno alla Roma: “A metà dell’ultima stagione dissi alla società che io sarei rimasto anche gratis, per me la Roma veniva prima di tutto. Poi a tre giornate dalla fine del campionato mi dissero che quello sarebbe stato il mio ultimo derby. E le cose con Spalletti non erano rose e fiori…“.

Roma, le parole di Totti sull’allenatore

Totti ha poi parlato della possibilità di tornare a giocare: “Ho ricevuto molte richieste anche quando ho smesso, ma ho sempre rifiutato per rispetto della Roma. Stavo molto bene, mi allenavo ma avrei dovuto cambiare città. Ho detto di no soprattutto quando mi hanno chiesto di venire vicino a Cassano… Nazionale? Mi troverei in difficoltà in squadre diverse dalla Roma, se dovessi tornare sarebbe solo lì“.

Per poi commentare sulla questione allenatore: “Per vincere ci vogliono allenatori forti. Ranieri sta facendo bene ma non so se gli daranno un’altra occasione. Un nome? Ancelotti, ma tanto non viene se non gli cambiano la spina dorsale della squadra. Gasperini non mi fa impazzire, anche se l’Atalanta gioca bene. De Zerbi mi piace ma a Roma sarebbe un punto interrogativo. Mourinho è uno dei più forti al mondo. Lui, Allegri, Capello e Ancelotti giocano normale ma vincono, e alla gente interessa quello. Gli allenatori devono gestire e loro sono i migliori al mondo“.

E su Dybala…

L’ex capitano giallorosso ha poi aggiunto sul numero 21 della Roma: “Come talento Dybala è tra i più forti al mondo. Oggi c’è meno qualità, ma lui è fortissimo. È il migliore in Italia, quando ha la palla canta. Oggi sembra una macchina, non si ferma più come due mesi fa. Tocca la palla sempre all’ultimo secondo e ha gamba“. Per concludere con un commento su Yamal e Messi: “Yamal è fortissimo ma fa ancora pochi gol. Messi? Se avesse giocato anche lui con Frau e Pivotto non avrebbe vinto il Pallone d’Oro. Si scherza ovviamente, io non mi pento di nulla“.