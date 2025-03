Le parole del difensore olandese alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Feyenoord.

L’Inter torna in campo per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La squadra di Simone Inzaghi scende in campo a Rotterdam allo stadio De Kuip, dove affronterà il Feyenoord.

Un avversario insidioso per i nerazzurri, considerando che la squadra olandese viene dal doppio confronto vittorioso con il Milan agli spareggi della competizione.

Uno che conosce molto bene la partita è Stefan De Vrij che ha vestito la maglia del Feyenoord dal 2009 al 2014, prima di venire in Italia per indossare quella della Lazio.

Di seguito proprio le parole di Stefan De Vrij, intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia presentando il match del De Kuip e parlando della questione legata al suo futuro.

Inter, le parole di De Vrij in conferenza stampa

Il difensore dell’Inter, sceso in campo più volte durante questa stagione per sostituire l’infortunato Acerbi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare un match molto particolare per lui. Con la maglia del Feyenoord ha messo a referto 135 presenze condite anche da 7 gol: “Immagini un ritorno al Feyenoord? Non lo so, non so nemmeno se tornerò in Olanda a vivere, nonostante anche mia moglie sia olandese”.

De Vrij ha poi continuato parlando della società nerazzurra, soffermandosi sul potere di decidere parzialmente il suo futuro: “L’Inter ha l’opzione per allungare il mio contratto, quando decideranno mi comporterò di conseguenza”