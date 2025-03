Azionisti italiani fermano il padre di Vinicius: bloccato l’acquisto di un club brasiliano

L’acquisto di un club brasiliano da parte del padre di Vinicius è stato bloccato dal tribunale: la vicenda

Non fanno di certo più notizia i calciatori azionisti o addirittura soci di maggioranza di club. In questo caso, è il padre di uno di loro, niente meno che Vinicius, a essere protagonista di un’operazione poi non andata a buon fine.

Il padre del campione del Real Madrid aveva acquistato le quote di maggioranza dell’Athletic Club di Sao Joao del Rei, squadra di Serie B brasiliana, tramite la società da lui controllata, la ALL Agenciamento Esportivo.

Non era d’accordo però la componente italiana del club, la società Tiberis Holding di Willy Francese, soci di minoranza della società che hanno contribuito all’ascesa della squadra a partire dal 2023.

Gli azionisti italiani, non avvisati della cessione del club, hanno avviato un’azione legale contro la società del padre di Vinicius per acquisizione irregolare. Il tribunale ne ha così bloccato l’acquisto.

Cosa è successo

Dopo l’acquisizione del club da parte della società del padre di Vinicius, gli azionisti italiani dell’Athletic ne hanno contestato la regolarità. Secondo questi ultimi, infatti, la vendita era avvenuta violando le clausole dell’accordo tra azionisti. La cessione delle quote della F&P Gestao Esportiva era arrivata senza aver informato gli altri azionisti e senza, quindi, senza avere il loro consenso.

Così facendo, sono stati violati degli accordi sottoscritti tra i vari azionisti della società calcistica. E il tribunale ha dato ragione alla società italiana, riconoscendo come “in termini pratici si è verificata un’alienazione del potere di controllo della società“.

Il problema

Quello che è sfumato era un affare interessante, per il fatto che la società brasiliana era una SAF (Sociedade Anonima do Futebol) brasiliane, una struttura societaria che consente la divisione di utili secondo una legge del 2021.

Ma se il passaggio di proprietà delle quote del club è stato bloccato, non sono comunque finiti i problemi attorno all’Atheltic Club. Infatti, la nuova proprietà aveva già completato un’operazione di calciomercato. Si tratta della cessione in prestito del 2004 Rafael Conceição all’Alverca, squadra di Serie B portoghese, guarda caso sempre del padre di Vinicius.