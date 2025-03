Il calendario partita per partita da qui alla fine del campionato della formazione allenata da Thiago Motta, la Juventus

La lotta Scudetto nel campionato di Serie A non è mai stata tanto bella. Cinque squadre in otto punti, che lotteranno fino all’ultima giornata da qui fino a fine stagione per contendersi il titolo.

Inter, Napoli, Atalanta, Juventus e Lazio. Queste le formazioni che si daranno battaglia fino al 25 maggio, giornata di chiusura di questa Serie A.

Proprio i bianconeri, che hanno vinto così come i biancocelesti, hanno accorciato la distanza con le altre sopracitate durante la 27ª giornata, che hanno invece tutte pareggiato (Napoli-Inter 1-1 e Atalanta-Venezia 0-0).

Un equilibrio che non si era mai visto in Italia. Da qui al termine del campionato, queste le sfide che attendono la Juventus in campionato, con il sogno Scudetto più vivo che mai.

Il calendario della Juventus

Dopo l’eliminazione nei playoff di Champions League nel doppio scontro con il Psv e quello ai quarti di finale di Coppa Italia ai rigori ai danni dell’Empoli, alla Juventus non rimane che impiegare tutte le proprie forze nel campionato.

Restano ancora due scontri diretti ai bianconeri: quello in casa contro l’Atalanta di Gasperini del 9 marzo e quello in trasferta contro la Lazio di Baroni dell’11 maggio. Da segnalare anche le partite contro Fiorentina, Roma e Bologna, tutte fuori dalle mura amiche dell’Allianz Stadium.

Tutte le partite

Nei mesi di marzo e aprile, i bianconeri potrebbero già capire quali saranno le prospettive per l’ultimo mese. Senza coppe, Thiago Motta potrà per la prima volta in stagione avere più giorni per preparare le proprie gare. Un periodo impegnativo, che vedrà poi la Juventus avere l’ultimo scontro diretto contro la Lazio a maggio, durante il rush finale:

Juventus-Atalanta (09/03);

Fiorentina-Juventus (16/03);

Juventus-Genoa (29/03);

Roma-Juventus (06/04);

Juventus-Lecce (13/04);

Parma-Juventus (20/04);

Juventus-Monza (27/04);

Bologna-Juventus (04/05);

Lazio-Juventus (11/05);

Juventus-Udinese (18/05);

Venezia-Juventus (25/05).