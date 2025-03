Le parole dell’allenatore dell’Atletico Madrid dopo il triplice fischio della gara d’andata di UEFA Champions League contro il Real Madrid.

Real Madrid e Atletico Madrid sono scesi in campo per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Al Bernabeu si aggiudica il primo round la formazione di casa.

I blancos hanno infatti sconfitto l’Atleti per 2-1 grazie ai gol di Rodrygo e Brahim Diaz; a segno Julian Alvarez tra gli ospiti.

Di seguito le parole di Simeone, intervenuto nel post partita per commentare la sfida.

Atletico Madrid, le parole di Simeone

L’allenatore dei colchoneros ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Credo che sia stata una partita molto tattica. Loro hanno colpito molto bene nella prima azione. Abbiamo risposto bene e abbiamo avuto una grande reazione dopo il loro gol. La squadra ha fatto capire che la partita stava cambiando. Siamo andati a riposo dopo un primo tempo buono. Nel secondo tempo abbiamo cominciato allo stesso modo ma loro hanno fatto un gran gol. Abbiamo lasciato tre punte per cercare un pareggio. Abbiamo avuto anche la palla di Griezmann, mentre loro la palla che avrebbe cambiato la gara della prossima settimana”.

Poi ha affermato: “Abbiamo esagerato con il possesso palla. Negli ultimi metri avevamo possibilità visti i calciatori che avevamo in campo. Potevamo sia fare l’1 contro 1 sia i cross per Sorloth. Mi sarebbe piaciuto qualche rischio in più nel finale“.