Il presidente della FFF, Philippe Diallo, si è espresso sulla questione riguardante Paulo Fonseca.

La vicenda che ha coinvolto Paulo Fonseca (LEGGI DI PIÙ), allenatore dell’Olympique Lione, continua a scuotere il mondo del calcio francese. Domenica scorsa, durante la partita contro il Brest, l’ex Milan ha avuto una reazione veemente nei confronti dell’arbitro Benoît Millot dopo la sua espulsione. Un gesto che ha sollevato una serie di polemiche, alimentando la discussione sul rispetto verso gli arbitri nel calcio.

A intervenire in merito è stato Philippe Diallo, presidente della Federazione Francese di Calcio (FFF), che martedì mattina, durante un’intervista su RTL, ha condannato fermamente l’atteggiamento di Fonseca.

“Penso che sia del tutto inaccettabile, non dovremmo vedere queste cose in campo”, ha dichiarato Diallo, sottolineando l’importanza di mantenere il rispetto per gli arbitri in ogni situazione.

Il presidente della FFF ha ribadito il suo impegno a proteggere la figura arbitrale, sottolineando come il ruolo degli arbitri sia estremamente difficile e richieda il massimo rispetto.

Le parole di Diallo su Fonseca

“Gli arbitri meritano assoluto rispetto”, ha dichiarato Diallo, ponendo l’accento sul fatto che gli arbitri sono dipendenti pubblici che svolgono un compito fondamentale nel mantenere l’ordine in campo.

La situazione di Fonseca si fa sempre più delicata. L’allenatore del Lione è stato convocato dalla commissione disciplinare della Ligue de Football Professionnel, che lo esaminerà il prossimo 5 marzo.

In base alla gravità del suo comportamento, l’ex allenatore del Milan rischia una sospensione che potrebbe arrivare fino a sette mesi.