Le formazioni ufficiali della super sfida degli ottavi di finale di UEFA Champions League scelte da Ancelotti e Simeone.

Real Madrid e Atletico Madrid si trovano nuovamente l’una di fronte all’altra.

Dopo i due 1-1 in campionato all’andata e al ritorno, Blancos e Colchoneros si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di UEFA Champions League.

L’andata si gioca al Santiago Bernabéu mentre il ritorno, in programma mercoledì 12 marzo, si giocherà al Metropolitano.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara d’andata.

Real Madrid-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Brahim Diaz; Vinicius, Mbappé, Rodrygo. All. Ancelotti

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Lenglet, Gimenez, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid

La partita tra Real Madrid e Atletico Madrid, valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, è in programma allo stadio Santiago Bernabéu martedì 4 marzo alle 21.00.

Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. La sfida sarà inoltre disponibile in diretta streaming su NOW TV e Sky GO.