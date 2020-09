Milan, il Lione punta Paquetà. Soumarè è l'alternativa a Bakayoko

C'è aria di rivoluzione, a centrocampo, per il Milan. Mentre per la giornata di domani è atteso l'arrivo di Tonali in città, i rossoneri continuano a cercare un altro rinforzo per il centrocampo, con il nome di Bakayoko che rimane sempre in cima alla lista dei desideri di Maldini & Co.

L'ALTERNATIVA

Qualora l'affare con il Chelsea non dovesse andare in porto, il Milan avrebbe però già in mente una valida alternativa su cui virare: si tratta di Boubakary Soumaré, in passato nel mirino dell'Inter, classe 1999 di grande qualità, in forza al Lille. I francesi, però, dovrebbero aprire al prestito.

PAQUETA' IN LIGUE 1?

Rimanendo sempre in Francia, ma passando dal Lille al Lione, un altro incrocio di calciomercato potrebbe coinvolgere i rossoneri: Lucas Paquetà è finito infatti nel mirino dell'OL: Rudi Garcia gradirebbe l'arrivo del fantasista brasiliano, che finora non è riuscito a brillare con la maglia del Milan.