Lazio-Torino, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Vanoli e Baroni in vista della sfida di Serie A tra Lazio e Torino: le scelte dei due allenatori.

A chiudere la 30a giornata di Serie A sarà la sfida tra Lazio e Torino, in programma questa sera alle 20:45.

I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta per 5-0 contro il Bologna e vorranno quindi tornare subito a vincere.

Il Torino sta però vivendo un ottimo momento di forma, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite giocate.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All.: Baroni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Biraghi, Ricci, Casadei, Lazaro; Vlasic, Elmas; Adams. All: Vanoli.

Dove vedere Lazio-Torino in tv e in streaming

La partita tra Lazio e Torino andrà in scena questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

L’incontro sarà visibile in tv e in streaming in esclusiva sull’app di Dazn.