Tridente Nainggolan-Picci-Loiodice in campo: è guerra Caesar-Underdogs

Tridente d’eccezione per i Caesar in Kings League: Nainngolan, Picci e Loiodice in campo insieme

Non solo nel calcio “vero”. Le sfide salvezza ci sono ovunque, anche in Kings League Lottomatica.sport Italy.

Giunti all’8ª giornata della competizione di calcio a 7 più famosa (e più social) del mondo, arriva una sfida che potrebbe dire tantissimo in termine di classifica.

Alla Fonzies Arena di Milan, infatti, a partire dalle 19.00 i Caesar FC dei presidenti Er Faina ed En3rix affrontano gli Underdogs di Mirko Cisco.

Una sfida speciale per Giulio Antonio Picci, ex della partita. Ma anche una gara importante per la competizione visto il calibro delle tre wild card in campo per i “Cesaroni”: oltre al Loco, infatti, spazio anche a Radja Nainggolan e Nicola Loiodice.

Nainggolan, Picci e Loiodice: i Caesar fanno sul serio

Zero punti in classifica dopo 7 giornate. Tanti cambiamenti e anche un’ammissione di colpa da parte della dirigenza per aver sottovalutato l’impegno, nella scelta dei draft e non solo.

Adesso, però, la voglia – tanta – di dimostrare il proprio valore e di aver imparato la lezione. Dall’altra parte, però, ci sono gli Underdogs di capitan Matteo Tempera che vogliono dimostrare di poter dire la propria anche dopo la separazione proprio con Bomber Picci.