Torino, Vanoli: “Abbiamo una maglia importante e la dobbiamo onorare”

Le parole di Paolo Vanoli dopo la trasferta di Roma contro la Lazio, valida per la 30a giornata di Serie A

Il Torino trova il pareggio con Gineitis nei minuti finali della partita contro la Lazio.

L’1-1 di Roma è il quinto risultato utile consecutivo dei granata, che con questo pareggio salgono a 39 punti in classifica.

Dopo la sfida dello Stadio Olimpico, l’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha commentato la partita a Dazn.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nell’intervista post Lazio-Torino.

I commenti di Vanoli nell’intervista post Lazio-Torino

Vanoli ha aperto dicendo: “Già dall’inizio del girone di ritorno stiamo facendo ottime prestazioni. Anche questa sera hanno dimostrato che abbiamo motivazioni alte. Ho detto loro che in queste ultime 8 partite dobbiamo dare tutto. Restare in partita perché in un calcio d’angolo, com’è successo a noi, si può fare gol. Faccio i complimenti a chi è entrato: Karamoh, Sanabria, Gineitis che è in un grande momento. È questa la forza di una squadra“.

Ha aggiunto: “All’inizio dell’anno vedevo da parte di tutti questa disponibilità e ho sempre detto che a me piace una squadra offensiva. Penso che sia un pareggio meritato“.

Le considerazioni di Vanoli

Le sue parole dopo il pareggio esterno contro i biancocelesti: “Abbiano avuto difficoltà dopo aver perso Zapata, perché e un giocatore importante non solo in campo ma anche fuori. Questi giocatori hanno potenzialità e gol, perché siamo andati a prendere Casadei… ma anche Gineitis e Vlasic. Sono tutti giocatori che possono recuperare la seconda palla dove è avvenuto il cross“.

Chiosa finale su: “Futuro? Dobbiamo finire un’annata in cui siamo partiti forte, e poi siamo stati bravi a non perdere la bussola in un momento negativo. Dobbiamo essere motivati fino alla fine. Abbiamo una maglia importante e fino alla fine la dobbiamo onorare“.