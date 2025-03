Il confronto tra i calendari di Bologna, Juventus, Roma e Lazio

Entra sempre più nel vivo la corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

A differenza della scorsa stagione, quest’anno, molto probabilmente, il quinto posto non varrà un posto nella competizione, dato che l’Italia non è tra le prime due nazioni nel ranking UEFA, che darebbe questo diritto a Inghilterra e Spagna.

La corsa Champions, quindi, tornerà a essere corsa al quarto posto, al momento occupato dal Bologna. La Juventus è la prima delle inseguitrici a -1, mentre la Roma ha recuperato tantissimo terreno dall’arrivo in panchina di Claudio Ranieri.

Da non escludere la Lazio, che ha una partita in meno rispetto alle concorrenti. Obiettivo ora lontano, invece, per Fiorentina e Milan, che però non sono ancora tagliate fuori definitivamente. Di seguito i calendari a confronto.

Lotta Champions, il calendario del Bologna

Proprio la squadra di Vincenzo Italiano è quella che detta il ritmo e che, al momento, occupa il quarto posto. A 8 giornate dalla fine del campionato, i rossoblù si trovano a quota 56 punti, ma con un calendario tutt’altro che favorevole, a cui si aggiunge la doppia sfida con l’Empoli in semifinale di Coppa Italia.

Bologna -Napoli (07/04)

-Napoli (07/04) Atalanta- Bologna (13/04)

(13/04) Bologna -Inter (20/04)

-Inter (20/04) Udinese- Bologna (27/04)

(27/04) Bologna -Juventus (04/05)

-Juventus (04/05) Milan- Bologna (11/05)

(11/05) Fiorentina- Bologna (18/05)

(18/05) Bologna-Genoa (25/05)

Il calendario della Juventus

A un solo punto dal Bologna c’è la Juventus, che è ripartita con Igor Tudor in panchina dopo la sosta. Per i bianconeri, tra le 8 sfide ancora da giocare, c’è proprio lo scontro diretto coi rossoblù di inizio maggio, seguito da quello con la Lazio della settimana successiva.

Roma- Juventus (06/04)

(06/04) Juventus -Lecce (12/04)

-Lecce (12/04) Parma- Juventus (21/04)

(21/04) Juventus -Monza (27/04)

-Monza (27/04) Bologna- Juventus (04/05)

(04/05) Lazio- Juventus (11/05)

(11/05) Juventus -Udinese (18/05)

-Udinese (18/05) Venezia-Juventus (25/05)

Il calendario della Roma

La Roma, rivitalizzata dal ritorno di Claudio Ranieri, è rientrata prepotentemente in corsa a -4 dal quarto posto. I giallorossi sono subito attesi dallo scontro diretto con la Juventus e dal derby con la Lazio, che diranno se sarà possibile lottare fino alla fine per la Champions.

Roma -Juventus (06/04)

-Juventus (06/04) Lazio- Roma (13/04)

(13/04) Roma -Verona (19/04)

-Verona (19/04) Inter- Roma (27/04)

(27/04) Roma -Fiorentina (04/05)

-Fiorentina (04/05) Atalanta- Roma (11/05)

(11/05) Roma -Milan (18/05)

-Milan (18/05) Torino-Roma (25/05)

Il calendario della Lazio

La Lazio è andata calando nel girone di ritorno, ma è ancora in piena corsa, a -5 dal quarto posto e con una partita in meno. La squadra di Marco Baroni, però, rimane impegnata anche in Europa League, che resta un obiettivo.

Lazio -Torino (31/03)

-Torino (31/03) Atalanta- Lazio (06/04)

(06/04) Lazio -Roma (13/04)

-Roma (13/04) Genoa- Lazio (21/04)

(21/04) Lazio -Parma (27/04)

-Parma (27/04) Empoli- Lazio (04/05)

(04/05) Lazio -Juventus (11/05)

-Juventus (11/05) Inter-L azio (18/05)

(18/05) Lazio-Lecce (25/05)