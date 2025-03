Bologna, Vincenzo Italiano (IMAGO)

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Empoli

Il Bologna torna a giocare in Coppa Italia. Lo farà domani, martedì 1° aprile, a partire dalle 21:00, quando sfiderà l’Empoli di Roberto D’Aversa allo stadio Castellani – Computer Gross Arena.

Alla vigilia dell’incontro ha parlato l’allenatore degli ospiti, Vincenzo Italiano. Proprio il Bologna è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato. I rossoblù hanno superato – nell’ordine – Milan, Cagliari, Hellas Verona, Lazio e Venezia.

Italiano ha esordito così in conferenza stampa: “Non commettiamo l’errore di sentirci già in finale. Quando un avversario arriva in semifinale, bisogna pensare sia difficile affrontarlo. Ho sempre faticato in quel campo, quindi dovremo approcciare al massimo con l’intento di dare un senso alla gara di ritorno”.

Proseguendo ha detto: “È un orgoglio il traguardo della semifinale, raggiunto con una classifica bellissima. Se me l’avessero detto a luglio? Ci avrei sperato. Cercheremo di rimanere così in alto in campionato, ma intanto concentrati su domani perché in palio c’è una finale attesa da tantissimi anni. Ci giocheremo tutte le nostre carte“.

Coppa Italia, Empoli-Bologna: la conferenza di Italiano

L’allenatore ha poi parlato dell’assenza di Santiago Castro. Queste le sue parole: “Non vale la pena rischiare, viene a tifare per noi. A Venezia, Dallinga non era partito benissimo, ma poi è cresciuto, l’ho visto attivo. In attacco stanno giocando ragazzi in forma e responsabilizzati. È stato bello aver visto confezionare il gol ai tre lì davanti”.

Soffermandosi sul periodo di Orsolini, Italiano ha spiegato: “Ha una capacità unica nell’esser decisivo quando serve fare la differenza. Ha confermato lui questa concretezza, io non ho fatto nulla, l’ho solo messo nelle condizioni migliori per segnare tanto quanto nelle precedenti stagioni”.

Dal portiere ai tifosi: le parole dell’allenatore rossoblù

Così l’allenatore del Bologna sulla scelta del portiere: “Non so ancora chi giocherà, è una questione di momenti. Skorupski è in stato di grazia superlativo, vediamo. Ravaglia, invece, è un ragazzo affidabilissimo. Siamo a posto in porta”. E su Aebischer: “In mezzo al campo siamo tantissimi a star bene. Le sue qualità sono risultate fondamentali per la vittoria di Verona. Sta crescendo di condizione così come El Azzouzi. Se ne avrò bisogno, sarà il primo della lista di coloro che chiamerò in causa“.

Italiano ha concluso con un ringraziamento ai tifosi: “Dopo aver visto ieri bambini, famiglie, donne e anziani giungere al centro sportivo per fornirci il loro supporto, la voglia di finale si è triplicata. Loro ci danno una spinta in più per vincere le partite, tengo tantissimo al risultato della partita”.