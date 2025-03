Nervosismo finale in Lazio-Torino: accenno di rissa

Finisce tra il nervosismo la gara tra la Lazio di Marco di Baroni e il Torino di Paolo Vanoli: accenno di rissa dopo il triplice fischio

È tanto il rammarico in casa Lazio per il pareggio contro il Torino. I biancocelesti, infatti, nel secondo tempo avevano trovato il vantaggio con Marusic ma si sono fatti rimontare dalla rete di Gineitis.

Gli uomini di Baroni non riescono a superare la Roma di Ranieri, che era passata avanti in classifica per la prima volta in questo campionato con la vittoria a Lecce sabato.

Al triplice fischio la prima reazione plateale è stata quella di Guendouzi che dalla rabbia ha calciato un pallone poco fuori dal campo prima di rientrare negli spogliatoi.

Tra gli uomini di Vanoli e quelli di Baroni, poi, c’è stato anche un accenno di rissa dopo la fine della gara.

La lotta all’Europa

Con questo pareggio la Lazio si piazza al sesto posto a pari punti con la Roma di Claudio Ranieri a 52 punti. Tre punti di distanza dalla Juventus quinta e quattro dal Bologna quarto per gli uomini di Baroni.

Per i biancocelesti adesso comincerà un ciclo di partite davvero decisive con i due scontri diretti contro Atalanta e Roma e con i quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt.