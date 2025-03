Con la sconfitta contro il Napoli è diventato improbabile per i rossoneri ambire al quarto posto. Ma la Coppa Italia…

Un 2-1 – quello contro il Napoli – che sa tanto di “triplice fischio” per il Milan, almeno se si pensa al campionato. La rincorsa verso il quarto posto che sembrava essere iniziata con le vittorie contro Lecce e Como, infatti, è già terminata.

Troppi i 9 punti che separano i rossoneri dal Bologna, troppe le squadre in mezzo per sperare in dei passi falsi delle avversarie, ma soprattutto troppo poca la continuità dimostrata in stagione da Leao e compagni per poter immaginare un filotto in questo finale di campionato.

La squadra di Conceiçao può dunque ambire all’Europa League, ma anche in questo caso servirà mettere insieme qualche vittoria per rimanere al passo dei club che sono al momento davanti.

C’è però un altro modo per arrivare in Europa: vincere la Coppa Italia. È per questo che ora Conceiçao dovrà fare all-in su di essa, per questioni sportive ma anche economiche.

Il Milan punta alla Coppa

Già la sfida di mercoledì contro l’Inter può dire molto sulle ambizioni del Milan, che non si può per nulla permettere di snobbare la Coppa Italia. Questa, infatti, ha un valore importantissimo per diversi motivi. In primis garantirebbe ai rossoneri di terminare la stagione con due trofei, e questo potrebbe spazzare via qualche nube. Poi, invece, come detto sarebbe importante anche a livello economico, in quanto permetterebbe alla squadra di Cardinale di qualificarsi di diritto per la prossima edizione della Supercoppa Italiana, che mette in palio diversi milioni.

Poi si passa all’aspetto puramente sportivo e mentale: vincere contro l’Inter (come accaduto due volte in questa stagione) e impedire ai rivali di mandare avanti il sogno Triplete potrebbe ridare entusiasmo all’ambiente e ai tifosi in vista del finale di stagione, certamente un aspetto da non sottovalutare, soprattutto in un momento come questo.

Milan, Sérgio Conceição (IMAGO)

La lotta per l’Europa

La classifica attuale vede il Milan al 9° posto con 47 punti, ben 9 in meno rispetto al Bologna 4°. Il discorso Champions, dunque, va messo da parte per un po’. I rossoneri possono invece continuare a sperare in un piazzamento utile per l’Europa League, ma dovranno riprendere a correre il più presto possibile.

Al momento il 7° posto è occupato dalla Fiorentina e dista 51 punti, motivo per cui la partita contro la viola in programma il prossimo weekend sarà già decisiva. È difficile immaginare un Milan completamente fuori dall’Europa, ma servirà fare di più nei prossimi turni per evitare questo destino.