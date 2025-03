Torino, Vagnati: “Casadei è anche più forte di quello che pensavo”

Le considerazioni del responsabile dell’area tecnica granata sul centrocampista ex Chelsea

La sfida tra Lazio e Torino dello Stadio Olimpico chiude la trentesima giornata di Serie A.

Prima del fischio d’inizio, Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn.

Queste le sue dichiarazioni: “Siamo contenti dell’ultimo periodo. Il mercato ci ha dato delle buone risorse, i ragazzi si sono calati molto bene nella parte. Siamo felici, ma oggi (contro la Lazio, ndr) conta molto“.

Sulla scelta di cambiare il modulo: “Sicuramente è stato molto importante. Ci siamo parlati nel corso del mercato e abbiamo capito che dovevamo rafforzare certe zone di campo per il 4-2-3-1 che invece nel 3-5-2 non c’erano. Elmas e proprio Casadei, che è stato un investimento importante, ci hanno dato qualcosa in più. L’allenatore è stato bravo a intuire questa nuova soluzione“.

Le parole di Vagnati su Casadei

Casadei poteva andare alla Lazio? La risposta di Vagnati: “Io faccio il mio lavoro, così come gli altri fanno il loro. Ognuno ha le proprie esigenze. Io ho fatto il possibile per portarlo qui, così come il presidente“.

Ha proseguito: “Casadei è un calciatore molto importante ed è anche più forte di quello che pensavo, è un giocatore di prospettiva. Siamo molto contenti che abbia deciso di venire a Torino“.