Follia in Perù: l'arbitro colpisce un invasore di campo con un calcio

Arbitro calcio all’invasore (screen)

Durante un incontro di Copa Perù l’arbitro ha steso un invasore di campo con un violento calcio diretto al petto

Ha dell’incredibile quanto si è verificato in Sudamerica, in occasione di un match di Copa Perù.

La partita in questione ha visto affrontarsi Sport Huaquilla e Magdalena CEDEC nella regione peruviana dell’Ancash.

Ad aggiudicarsela sono stati i padroni di casa che hanno superato gli ospiti per 2 reti a 1. Ma non è per il risultato che si ricorderà questa partita.

Difatti, le immagini di un episodio tanto insolito quanto follemente memorabile stanno facendo il giro del web.

Calcio al petto di un invasore: il folle gesto dell’arbitro in Perù

La scena ha coinvolto in prima persona Luis Alegre, l’arbitro dell’incontro, che dopo aver espulso un giocatore del Magdalena CEDEC ha reagito con violenza a un invasione di campo. L’invasore era un membro dello staff tecnico della squadra ospite che minacciava di colpirlo con una bottiglietta.

Nonostante l’avvicinamento di un assistente giunto in sua difesa, il direttore di gara ha deciso di sferrare all’uomo un violento calcio al petto che lo ha stesso al suolo. Un istante di follia che ha così provocato una rissa, in seguito alla quale si è reso necessario l’intervento della sicurezza.